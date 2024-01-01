Pixel Panic | PIXELPANIC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pixel Panic Hızlı Proje Tanıtımı
Pixel Panic, piksel sanatının nostaljik havasını son teknoloji oyun mekanikleri ve blok zinciri entegrasyonuyla kusursuz bir şekilde harmanlayarak oyun deneyimini yeniden tanımlayan yenilikçi bir projedir.
Not: Aynı isimde başka bir proje daha bulunmaktadır, lütfen farkında olun. Bu tokene ait sözleşme adresi: https://bscscan.com/token/0x009Ac38D982a027536Ad55349DD035D3aEa8Acd2. Bu projeye ait Twitter adresi: https://x.com/pixelpanicio1Pixel Panic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PIXELPANIC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPIXELPANIC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000