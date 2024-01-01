PIRI | PIRI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PIRI Hızlı Proje Tanıtımı
Pirichain, giderek yaygınlaşan blok zinciri teknolojisini daha da ilerletmek için yeni bir ortam sunuyor. Basit ve uyarlanabilir ekosistemi ile Pirichain, kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde depolamasına ve analiz etmesine, kişiselleştirilmiş ekosistemler oluşturmasına ve veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Özünde bu platform, API'ler ve web hizmetleri gibi dış ortamlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan, bireysel ve kurumsal ihtiyaçları karşılayan kapsamlı bir çözüm sunar. Kripto yatırımcılarının, Web3 geliştiricilerinin, şirketlerinin veya halka açık teknoloji birimlerinin diğer blok zincirlerine kıyasla kendi ekosistemlerini zahmetsizce kurmalarına olanak tanır. Blok zinciri teknolojisini yalnızca bir finansal araç olmaktan çıkarıp neredeyse tüm sektörlerde kullanılabilecek bir otomasyon altyapısına dönüştürüyor.PIRI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPIRI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIRI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000