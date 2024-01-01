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PIRI | PIRI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

PIRI Hızlı Proje Tanıtımı

Pirichain, giderek yaygınlaşan blok zinciri teknolojisini daha da ilerletmek için yeni bir ortam sunuyor. Basit ve uyarlanabilir ekosistemi ile Pirichain, kullanıcıların verilerini güvenli bir şekilde depolamasına ve analiz etmesine, kişiselleştirilmiş ekosistemler oluşturmasına ve veri odaklı kararlar almasına olanak tanır. Özünde bu platform, API'ler ve web hizmetleri gibi dış ortamlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan, bireysel ve kurumsal ihtiyaçları karşılayan kapsamlı bir çözüm sunar. Kripto yatırımcılarının, Web3 geliştiricilerinin, şirketlerinin veya halka açık teknoloji birimlerinin diğer blok zincirlerine kıyasla kendi ekosistemlerini zahmetsizce kurmalarına olanak tanır. Blok zinciri teknolojisini yalnızca bir finansal araç olmaktan çıkarıp neredeyse tüm sektörlerde kullanılabilecek bir otomasyon altyapısına dönüştürüyor.
PIRI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PIRI Token MEXC'de

MEXC Borsası, PIRI (PIRI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PIRI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PIRI satın almak veya MEXC PIRI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PIRI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PIRI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPIRI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIRI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000
PIRI Fiyat HesaplayıcıPIRI Satın Alma

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