PIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PIP (getpip.com), küresel mikro ödemelerin kaçınılmaz geleceğini hızlandırma misyonuna sahip bir Web3 ödeme şirketidir. PIP, öncelikle bireylere odaklanan yenilikçi ödeme hizmetleri oluşturur. PIP, Coinbase, Galaxy Digital gibi üst düzey şirketler tarafından finanse edilir ve Binance Labs tarafından hazırlandırır.