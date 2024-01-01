PIP | PIP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PIP Hızlı Proje Tanıtımı
PIP (getpip.com), küresel mikro ödemelerin kaçınılmaz geleceğini hızlandırma misyonuna sahip bir Web3 ödeme şirketidir. PIP, öncelikle bireylere odaklanan yenilikçi ödeme hizmetleri oluşturur. PIP, Coinbase, Galaxy Digital gibi üst düzey şirketler tarafından finanse edilir ve Binance Labs tarafından hazırlandırır.PIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PIP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPIP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPIP
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,972,636