Pig Finance | PIG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pig Finance Hızlı Proje Tanıtımı
PIG, yüksek getirili sorunsuz çiftçilik tokenidir. Her işlemde %5 vergi kesinti yapılır. Kilitli likiditede %3 kesinti yapılır, PIG sahiplerine, ellerinde bulunan PIG miktarıyla orantılı olarak %2 dağıtılır.Pig Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PIG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPIG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000