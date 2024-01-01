PIPI Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PI2, ekosistemimizin ana tokenidir ve merkeziyetsiz bir topluluk tarafından yönetilen para biriminin gücünü dünya çapında milyonlara ulaştırır.