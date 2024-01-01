PIPI Coin | PI2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PIPI Coin Hızlı Proje Tanıtımı
PI2, ekosistemimizin ana tokenidir ve merkeziyetsiz bir topluluk tarafından yönetilen para biriminin gücünü dünya çapında milyonlara ulaştırır.PIPI Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PI2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPI2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPI2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz