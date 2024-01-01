PGPE | PGPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PGPE Hızlı Proje Tanıtımı
Programmer Pepe, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri ve kodlayıcıları güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri platformudur. Projemiz, merkeziyetsiz teknolojinin gücünden yararlanarak, geliştiricilerin yazılım geliştirmede mümkün olanın sınırlarını zorlamak için kaynakları, araçları ve uzmanlığı paylaşabilecekleri işbirliğine dayalı, güvenli ve dinamik bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Dijital çağda programlamanın nasıl yapıldığına dair devrim yaratmak için bize katılın!PGPE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PGPE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPGPE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz99,900,000,000