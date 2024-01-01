PEGO Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PEGO, merkeziyetsiz uygulamalar için açık, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir Web3 altyapısı sağlamaya adanmış merkeziyetsiz bir blockchain platformudur.