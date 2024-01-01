PEGO Network | PG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PEGO Network Hızlı Proje Tanıtımı
PEGO, merkeziyetsiz uygulamalar için açık, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir Web3 altyapısı sağlamaya adanmış merkeziyetsiz bir blockchain platformudur.PEGO Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000