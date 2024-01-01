PET | PET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PET Hızlı Proje Tanıtımı
Hello Pets is a Decentralized Entertainment Ecosystem, aiming to be the next Disney in Web3. The PET token is the native token of the Hello Pets ecosystem. It is designed to explore the new expressions in Web3 through art, games, fashion and entertainment, and enable the community to engage in the Hello Pets ecosystem meaningfully.PET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000