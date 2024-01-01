Perion | PERC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Perion Hızlı Proje Tanıtımı
Perion, en iyi takımlarını kurarak web3 oyununa geçişi hızlandırıyor. Dünyanın eski 1 numaralı Axie infinity oyuncusu tarafından kurulan Perion, yolculuğuna bir oyun loncası olarak başladı ve şimdi gelişen web3 oyunları ve altyapısı portföyüne yaptığı yatırımlar, yönetim birden fazla rekabetçi web3 espor takımı ve bir web3 dijital ürün paketi geliştirmesini sunar.Perion geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPERC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPERC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000