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Perion, en iyi takımlarını kurarak web3 oyununa geçişi hızlandırıyor. Dünyanın eski 1 numaralı Axie infinity oyuncusu tarafından kurulan Perion, yolculuğuna bir oyun loncası olarak başladı ve şimdi gelişen web3 oyunları ve altyapısı portföyüne yaptığı yatırımlar, yönetim birden fazla rekabetçi web3 espor takımı ve bir web3 dijital ürün paketi geliştirmesini sunar.