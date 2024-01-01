PEPI | PEPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PEPI Hızlı Proje Tanıtımı
PEPI, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.PEPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPEPI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000