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PEPE SON, sektöre bir sonraki büyük meme coinin temelini oluşturmak için harika bir fırsat sağlamak amacıyla görkemli bir inkübasyon ekibi tarafından BNB Smart Chain'de başlatılan topluluk odaklı bir kripto para projesidir.