PEPESON | PEPESON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PEPESON Hızlı Proje Tanıtımı
PEPE SON, sektöre bir sonraki büyük meme coinin temelini oluşturmak için harika bir fırsat sağlamak amacıyla görkemli bir inkübasyon ekibi tarafından BNB Smart Chain'de başlatılan topluluk odaklı bir kripto para projesidir.PEPESON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPESON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPESON
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPEPESON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000