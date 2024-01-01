PEPEE | PEPEE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PEPEE Hızlı Proje Tanıtımı
Pepe the pepe, Solana zincirinde $PEPEE token adıyla yer alan bir meme coindir.PEPEE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPEE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPEE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPEE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000