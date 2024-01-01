Pepe Chronicle | PEPEC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pepe Chronicle Hızlı Proje Tanıtımı
Pepe Chronicle, PEPEC'in canlı mirasından ve sanatçılar Matt Furie ve Darkfarms'ın yaratıcı dehasından ilham alarak "Pepe Chronicle"ı tanıtıyoruz.Pepe Chronicle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPEC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPEC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz145,000,000,000