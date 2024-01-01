Pepe 2.0 | PEPE2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pepe 2.0 Hızlı Proje Tanıtımı
Pepe 2.0, Ethereum'da yeni bir meme coindir.Pepe 2.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPE2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPE2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPE2
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000