ConstitutionDAO | PEOPLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ConstitutionDAO Hızlı Proje Tanıtımı
ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.ConstitutionDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEOPLE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEOPLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEOPLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,060,137,334