PENJAMIN | PENJAMIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PENJAMIN Hızlı Proje Tanıtımı
Penjamin Blinkerton: Meme coinin yaşam tarzı, moda ve yenilikle buluştuğu, kripto ve elektronik sigara topluluklarında güven ve özgürlüğü somutlaştırdığı yer.PENJAMIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PENJAMIN Token MEXC'de
MEXC Borsası, PENJAMIN (PENJAMIN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PENJAMIN
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PENJAMIN satın almak veya MEXC PENJAMIN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PENJAMIN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PENJAMIN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPENJAMIN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPENJAMIN
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000