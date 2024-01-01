Peng | PENG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Peng Hızlı Proje Tanıtımı
PENG, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.Peng geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PENG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPENG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPENG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000