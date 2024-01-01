PELF | PELF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PELF Hızlı Proje Tanıtımı
PELF, Solana üzerinde yer alan bir meme coindir.PELF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PELF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPELF
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPELF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000