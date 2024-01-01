Propel | PEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Propel Hızlı Proje Tanıtımı
Propel, benzersiz bir Blok Zinciri Altyapı Sağlayıcısıdır. Altyapıları, DaaS (Hizmet Olarak DeFi) ile SaaS (Hizmet Olarak Staking) ekosistemini içerir.Propel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000