Propel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Propel, benzersiz bir Blok Zinciri Altyapı Sağlayıcısıdır. Altyapıları, DaaS (Hizmet Olarak DeFi) ile SaaS (Hizmet Olarak Staking) ekosistemini içerir.