Meta Apes | PEEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Meta Apes Hızlı Proje Tanıtımı
Meta Apes, ücretsiz oynanabilen, kazan-kazan mobil strateji oyunudur.Meta Apes geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000