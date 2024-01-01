PDT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PDT Coin, Snowseed platformunda satın alma, yetiştirme hizmetleri, metaverse katılım, USDC swapları ve PDT uzman hastanelerindeki ödemeler dahil olmak üzere birçok işleve hizmet etmektedir.