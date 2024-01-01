PDT | PDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PDT Hızlı Proje Tanıtımı
PDT Coin, Snowseed platformunda satın alma, yetiştirme hizmetleri, metaverse katılım, USDC swapları ve PDT uzman hastanelerindeki ödemeler dahil olmak üzere birçok işleve hizmet etmektedir.PDT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PDT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPDT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPDT
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000