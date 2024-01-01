Probinex | PBX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Probinex Hızlı Proje Tanıtımı
Probinex, uyumlu ürünler yaratarak kripto ve itibari para dünyası arasında bir köprü oluşturur.Probinex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PBX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPBX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPBX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000