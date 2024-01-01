PBUX | PBUX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PBUX Hızlı Proje Tanıtımı
Playbux, e-ticaret, oyun, müzik, filmler, casinolar, NFT'ler, kripto alım satımı, DEFI ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri sorunsuz bir şekilde birleştiren her şeyi kapsayan bir platform olarak öne çıkıyor. Stratejik ortaklıklar sayesinde Playbux, web3 eğlence dünyasında önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. Tescilli RI Motoru, Playbux'un teknik becerisinin kalbinde yer alır ve Playbux'u rekabette önde tutmak için hiper-kişiselleştirilmiş öneriler ve deneyimler sağlar.PBUX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PBUX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPBUX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000