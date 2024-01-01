PBR | PBR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PBR Hızlı Proje Tanıtımı
PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.PBR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PBR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPBR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPBR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000