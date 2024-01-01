PAYU | PAYU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PAYU Hızlı Proje Tanıtımı
Herkesin kazanabileceği en akılda kalıcı memecoin.PAYU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PAYU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPAYU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAYU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz543,210,987,654,321