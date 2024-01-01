Payslink | PAYS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Payslink Hızlı Proje Tanıtımı
PAYSLINK TOKEN (PAYS), kullanıcıların kripto para birimi satın almalarına, kripto para birimine yatırım yapmalarına, basit ve sorunsuz arayüzle günlük işlemler için kripto para birimi kullanmalarına olanak sağlamayı amaçlayan, blok zinciri teknolojisini kullanan bir ödeme bağlantısı platformudur. Şirket, genel tüketiciler için kripto para birimlerinin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır. PAYS token, ağın işlemler için kullandığı kripto para birimidir.Payslink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PAYS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPAYS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAYS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000