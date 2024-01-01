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PAYSLINK TOKEN (PAYS), kullanıcıların kripto para birimi satın almalarına, kripto para birimine yatırım yapmalarına, basit ve sorunsuz arayüzle günlük işlemler için kripto para birimi kullanmalarına olanak sağlamayı amaçlayan, blok zinciri teknolojisini kullanan bir ödeme bağlantısı platformudur. Şirket, genel tüketiciler için kripto para birimlerinin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır. PAYS token, ağın işlemler için kullandığı kripto para birimidir.