PAXG | PAXG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PAXG Hızlı Proje Tanıtımı
Pax Gold (PAXG), Eylül 2019'da Paxos Standard'ın (PAX) yaratıcıları tarafından piyasaya sürülen altın destekli bir kripto para birimidir. Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 tokeni olan Pax Gold, çok çeşitli borsalarda alınıp satılabilir ve yatırımcıların altına yatırım yapmaya başlaması için erişilebilir bir yol haline geldi.PAXG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPAXG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAXG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz332,777