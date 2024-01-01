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Pax Gold (PAXG), Eylül 2019'da Paxos Standard'ın (PAX) yaratıcıları tarafından piyasaya sürülen altın destekli bir kripto para birimidir. Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 tokeni olan Pax Gold, çok çeşitli borsalarda alınıp satılabilir ve yatırımcıların altına yatırım yapmaya başlaması için erişilebilir bir yol haline geldi.