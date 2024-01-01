PAWZONE | paw Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PAWZONE Hızlı Proje Tanıtımı
PawZone, yaklaşmakta olan Shiba Inu Katman 2 ağı olan Shibarium için merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmeye odaklanan bir blok zinciri teknolojisi şirketidir. Toplulukları Pawfighters, kendilerini Shiba Inu ekosisteminin iyileştirilmesine adamıştır. PawZone şu anda Shibarium için bir NFT pazarı kuruyor ve bunun, yaklaşmakta olan oyun loncası Shiba Inu GG'nin ardından şu anda mevcut olan daha büyük NFT pazarlarının çoğundan daha iyi performans göstermesi bekleniyor.
PAW, PawZone'un Yönetim işlevi gören resmi tokenidir ve Shiba Inu ekosistemine aynı anda saygı gösterirken uygulamalarımızda önemli kullanım alanlarına sahiptir. Satın alma gücü dışında, Shiba Inu GG'de seviye atlamak ve Pawzaar'da NFT kiralamak için $PAW tokeninin kullanılması gerekir.PAWZONE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPAW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000,000