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PawZone, yaklaşmakta olan Shiba Inu Katman 2 ağı olan Shibarium için merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmeye odaklanan bir blok zinciri teknolojisi şirketidir. Toplulukları Pawfighters, kendilerini Shiba Inu ekosisteminin iyileştirilmesine adamıştır. PawZone şu anda Shibarium için bir NFT pazarı kuruyor ve bunun, yaklaşmakta olan oyun loncası Shiba Inu GG'nin ardından şu anda mevcut olan daha büyük NFT pazarlarının çoğundan daha iyi performans göstermesi bekleniyor. PAW, PawZone'un Yönetim işlevi gören resmi tokenidir ve Shiba Inu ekosistemine aynı anda saygı gösterirken uygulamalarımızda önemli kullanım alanlarına sahiptir. Satın alma gücü dışında, Shiba Inu GG'de seviye atlamak ve Pawzaar'da NFT kiralamak için $PAW tokeninin kullanılması gerekir.