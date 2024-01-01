PATEX | PATEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PATEX Hızlı Proje Tanıtımı
Patex, Latin Amerika'da CBDC'nin benimsenmesi için hepsi bir arada bir çözümdür. L2, CBDC'lerin çıkarılmasını ve izlenmesini sağlar. C-Patex bu para birimlerinin doğrudan platformda alınıp satılması için tasarlanmıştır.PATEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PATEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPATEX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPATEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz8,000,000