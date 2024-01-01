PATEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Patex, Latin Amerika'da CBDC'nin benimsenmesi için hepsi bir arada bir çözümdür. L2, CBDC'lerin çıkarılmasını ve izlenmesini sağlar. C-Patex bu para birimlerinin doğrudan platformda alınıp satılması için tasarlanmıştır.