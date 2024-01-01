PARMA Fan Token | Parma Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PARMA Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
$PARMA, harika bir geçmişe sahip bir futbol takımı olan efsanevi Parma Calcio 1913'ün Fan Tokenidir. $PARMA Fan Token, yenilikçi ve özel deneyimler yoluyla taraftar etkileşiminde devrim yaratmayı amaçlayan bir kripto para birimidir. Bu kriptoya sahip olanlar ayrıca anketlere katılabilecek, maç bileti kazanabilecek ve takımlarıyla ilgili önemli kararlar alabileceklerdir.PARMA Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Parma Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPARMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPARMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000