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$PARMA, harika bir geçmişe sahip bir futbol takımı olan efsanevi Parma Calcio 1913'ün Fan Tokenidir. $PARMA Fan Token, yenilikçi ve özel deneyimler yoluyla taraftar etkileşiminde devrim yaratmayı amaçlayan bir kripto para birimidir. Bu kriptoya sahip olanlar ayrıca anketlere katılabilecek, maç bileti kazanabilecek ve takımlarıyla ilgili önemli kararlar alabileceklerdir.