PARAS | PARAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PARAS Hızlı Proje Tanıtımı
Paras is an NFT marketplace that focuses on digital collectibles. We thrive upon bringing conventional collectibles to crypto space. We started with digital art cards that were inspired by real-world trading cards that have been bulletproof and forever lasting since they were introduced back in the 80s. Paras, an all-in-one digital collectible marketplace, is eager to diversify the assets to digital collectibles.PARAS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PARAS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPARAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPARAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000