PARAM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Param Labs, oyunlardan ve altyapıdan oluşan modüler bir oyun ekosistemi geliştirmektedir. PARAM token tarafından desteklenen bu ekosistem, Kiraverse gibi bağımsız oyunlar, PixelToPoly gibi geliştirici araçları ve gelişmiş ölçeklenebilirlik için özel bir Katman 2 blok zinciri içerir.