PARAM | PARAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PARAM Hızlı Proje Tanıtımı
Param Labs, oyunlardan ve altyapıdan oluşan modüler bir oyun ekosistemi geliştirmektedir. PARAM token tarafından desteklenen bu ekosistem, Kiraverse gibi bağımsız oyunlar, PixelToPoly gibi geliştirici araçları ve gelişmiş ölçeklenebilirlik için özel bir Katman 2 blok zinciri içerir.PARAM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PARAM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPARAM
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz2,000,000,000