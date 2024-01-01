PANDO | PANDO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PANDO Hızlı Proje Tanıtımı
Pando Coin, tarayıcı ortamında devrim niteliğindeki yeni bir ödül kültürü oluşturmak için tasarlandı. PANDO coin, kullanıcılarının şeffaflık ve hak ettikleri gizlilik koruma seviyesiyle maksimum finansal fayda elde etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Tarayıcı ve messenger gibi ürünlerimizin dünyadaki olumlu değişimi destekleyeceğini umuyoruz.PANDO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PANDO Token MEXC'de
MEXC Borsası, PANDO (PANDO) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PANDO
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PANDO satın almak veya MEXC PANDO ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PANDO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PANDO vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPANDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPANDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000