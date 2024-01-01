PANDO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pando Coin, tarayıcı ortamında devrim niteliğindeki yeni bir ödül kültürü oluşturmak için tasarlandı. PANDO coin, kullanıcılarının şeffaflık ve hak ettikleri gizlilik koruma seviyesiyle maksimum finansal fayda elde etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Tarayıcı ve messenger gibi ürünlerimizin dünyadaki olumlu değişimi destekleyeceğini umuyoruz.