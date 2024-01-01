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PALM, çok platformlu bir yapay zeka sohbet robotu olan PaLM AI için fayda tokeni görevi görür. PaLM AI, blok zinciri yapay zeka entegrasyonları geliştirmeye odaklanırken, sahipleri için gelir yaratan gerçek dünya kullanım durumu yardımcı programları geliştirmeye odaklanmaktadır.