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PaLM AI | PALMAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

PaLM AI Hızlı Proje Tanıtımı

PALM, çok platformlu bir yapay zeka sohbet robotu olan PaLM AI için fayda tokeni görevi görür. PaLM AI, blok zinciri yapay zeka entegrasyonları geliştirmeye odaklanırken, sahipleri için gelir yaratan gerçek dünya kullanım durumu yardımcı programları geliştirmeye odaklanmaktadır.
PaLM AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PALMAI Token MEXC'de

MEXC Borsası, PaLM AI (PALMAI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PALMAI alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PaLM AI satın almak veya MEXC PALMAI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PaLM AI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PALMAI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPALMAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPALMAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz79,000,000
PALMAI Fiyat HesaplayıcıPaLM AI Satın Alma

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