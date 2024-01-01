PaLM AI | PALMAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PaLM AI Hızlı Proje Tanıtımı
PALM, çok platformlu bir yapay zeka sohbet robotu olan PaLM AI için fayda tokeni görevi görür. PaLM AI, blok zinciri yapay zeka entegrasyonları geliştirmeye odaklanırken, sahipleri için gelir yaratan gerçek dünya kullanım durumu yardımcı programları geliştirmeye odaklanmaktadır.PaLM AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPALMAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPALMAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz79,000,000