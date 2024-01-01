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Palmswap, Binance Akıllı Zinciri'nde (BSC) kalıcı vadeli işlem alım satımını kolaylaştıran merkeziyetsiz bir kripto varlık alım satım platformudur. Borsa, merkezi platformlar kadar etkili bir şekilde merkeziyetsiz sürekli alım satım sunar ve giriş engellerini ortadan kaldırır, böylece herkes BSC destekli bir cüzdanı bağlayarak alım satım yapabilir.