Palmswap | PALM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Palmswap Hızlı Proje Tanıtımı
Palmswap, Binance Akıllı Zinciri'nde (BSC) kalıcı vadeli işlem alım satımını kolaylaştıran merkeziyetsiz bir kripto varlık alım satım platformudur. Borsa, merkezi platformlar kadar etkili bir şekilde merkeziyetsiz sürekli alım satım sunar ve giriş engellerini ortadan kaldırır, böylece herkes BSC destekli bir cüzdanı bağlayarak alım satım yapabilir.Palmswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PALM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPALM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPALM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000