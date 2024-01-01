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Pacman eğlenceye yönelik bir projedir: oyunlar, NFT ve AR uygulamalarının yanı sıra yapay zeka botu, coin stake etme ve reklam/mesaj panoları gibi çeşitli hizmetler sunar.