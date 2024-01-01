Pacman | PACOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pacman Hızlı Proje Tanıtımı
Pacman eğlenceye yönelik bir projedir: oyunlar, NFT ve AR uygulamalarının yanı sıra yapay zeka botu, coin stake etme ve reklam/mesaj panoları gibi çeşitli hizmetler sunar.Pacman geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PACOIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPACOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPACOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000