3DPass | P3D Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
3DPass Hızlı Proje Tanıtımı
Katman 1 blok zinciri, Proof of Scan, dijital varlıkların kopyalanmasını önleyen devrim niteliğinde bir protokoldür, tanıma tabanlı algoritma Grid2d, deterministik blok zincirinin kesinliğidir. 3Dpass Coin: Madenciliği yapılabilir, 3DPRC-2 tokenizasyon standartlı, merkeziyetsiz yönetim, çatalsız yükseltme, zincir üstü kimlik, akıllı sözleşmeler.3DPass geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
P3D Token MEXC'de
MEXC Borsası, 3DPass (P3D) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de P3D
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak 3DPass satın almak veya MEXC P3D ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için 3DPass tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen P3D vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıP3D
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıP3D
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000