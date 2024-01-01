Ozone metaverse | OZONE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ozone metaverse Hızlı Proje Tanıtımı
Ozone, işletmelerin, dijital medya şirketlerinin, markaların ve hükümetlerin metaverse stratejilerini verimli ve etkili bir şekilde uygulamaları için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Platform, web2 ve web3 genelinde birlikte çalışabilirlik, ölçeklenebilirlik ve para kazanma çözümleri sunar.Ozone metaverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOZONE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOZONE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000