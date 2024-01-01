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Ozon Chain, tasarımında son teknoloji Kuantum güvenlik teknolojilerini entegre eden Dünyanın ilk ve tek Kuantum Dirençli Katman-1 Blok Zinciridir. Ozon chain, kuantum sonrası kriptografi (PQC) ve kuantum gelişigüzel sayı üretimi (QRNG) ve burada bulunan dijital varlıklara en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için blok zinciri alanında benzersiz bir çözüm sağlamayı amaçlar.