Ozone Chain | OZO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ozone Chain Hızlı Proje Tanıtımı
Ozon Chain, tasarımında son teknoloji Kuantum güvenlik teknolojilerini entegre eden Dünyanın ilk ve tek Kuantum Dirençli Katman-1 Blok Zinciridir. Ozon chain, kuantum sonrası kriptografi (PQC) ve kuantum gelişigüzel sayı üretimi (QRNG) ve burada bulunan dijital varlıklara en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için blok zinciri alanında benzersiz bir çözüm sağlamayı amaçlar.Ozone Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OZO Token MEXC'de
MEXC Borsası, Ozone Chain (OZO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OZO
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Ozone Chain satın almak veya MEXC OZO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Ozone Chain tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OZO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOZO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOZO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000