Orchid | OXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Orchid Hızlı Proje Tanıtımı
The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.Orchid geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OXT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı蘭花協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-10-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000