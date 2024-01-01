OPENWORLDNFT | OWNER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OPENWORLDNFT Hızlı Proje Tanıtımı
OpenWorld_NFT'ye Hoş Geldiniz: NFT'ler için Merkeziyetsiz pazara açılan kapınız. NFT Koleksiyonları, müzik, oyun, sanat ve arazi dahil olmak üzere çok çeşitli dijital ürünleri keşfedin.OPENWORLDNFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OWNER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOWNER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOWNER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz110,091,977,000,000