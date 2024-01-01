Otacon AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Otacon, dünyanın 1. Yapay Zeka Bug Ödül Avcısı ve SecFi'nin öncüsüdür. Bilgisayarı olan herkesin, hataları DeFi süper güçleriyle kripto para varlıklarına dönüştürerek yazılım ve akıllı sözleşme güvenlik açıklarını bildirerek para kazanmasına olanak tanır.