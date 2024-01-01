Otacon AI | OTACON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Otacon AI Hızlı Proje Tanıtımı
Otacon, dünyanın 1. Yapay Zeka Bug Ödül Avcısı ve SecFi'nin öncüsüdür. Bilgisayarı olan herkesin, hataları DeFi süper güçleriyle kripto para varlıklarına dönüştürerek yazılım ve akıllı sözleşme güvenlik açıklarını bildirerek para kazanmasına olanak tanır.Otacon AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OTACON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOTACON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOTACON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000