Onestop | OST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Onestop Hızlı Proje Tanıtımı
OneStop, BSC (Binance Akıllı Zinciri) blok zinciri üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir DeFi (Merkeziyetsiz Finans) platformudur. İki ana bileşenden oluşur: OneStop Piyasaları ve OneStop Likit Staking.Onestop geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz