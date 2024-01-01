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OSIS, herhangi bir kişi, işletme ve varlık sınıfı için kullanıcı dostu tokenizasyon araçları oluşturmaya odaklanmış bir DSO'dur (Merkeziyetsiz Egemen Kuruluş). Platform, bir kişinin düşünebileceği her şey için 60 saniyeden kısa bir sürede tamamen doğrulanmış akıllı sözleşmeler oluşturmaya yönelik çözümler sunar. Başlangıçta üyeler işlerini, ürünlerini, fikirlerini ve diğer varlıklarını block zinciri üzerindeki doğrulanmış para birimlerine ve NFT'lere dönüştürebilirler.