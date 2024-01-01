OSIS | OSIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OSIS Hızlı Proje Tanıtımı
OSIS, herhangi bir kişi, işletme ve varlık sınıfı için kullanıcı dostu tokenizasyon araçları oluşturmaya odaklanmış bir DSO'dur (Merkeziyetsiz Egemen Kuruluş). Platform, bir kişinin düşünebileceği her şey için 60 saniyeden kısa bir sürede tamamen doğrulanmış akıllı sözleşmeler oluşturmaya yönelik çözümler sunar. Başlangıçta üyeler işlerini, ürünlerini, fikirlerini ve diğer varlıklarını block zinciri üzerindeki doğrulanmış para birimlerine ve NFT'lere dönüştürebilirler.OSIS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OSIS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOSIS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000