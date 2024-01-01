OSHI | OSHI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OSHI Hızlı Proje Tanıtımı
Geçmişte, blok zinciri oyunlarındaki yönetişim tokenleri genellikle yalnızca oyun içeriğinin değerine dayanmaktaydı, bu da birçok tokenin uzun vadeli istikrar sürdürememesine ve fiyat çöküşlerine yol açmasına neden oluyordu. OSHI, uzun vadeli operasyon için tasarlanmış oyun içeriğini temel alırken, aynı zamanda sürdürülebilirlikleriyle bilinen yüksek değerli oyun IP'lerinin faydasını (token kullanım durumları) ve temel değerini hizalamayı amaçlamaktadır. Amaç, token değerinin uzun vadeli istikrarını sağlamaktır.
Gelecekte, token ekonomisinin birden fazla içerik türüne yayılmasına olanak tanıyan bir ekosistem tasarlamak için de planlar bulunmaktadır. ""OSHI"" adı, kullanıcıların (fanların) uzun vadeli olarak oyundan keyif alması ve tokenler aracılığıyla gönül rahatlığıyla ""Oshi Katsu"" (favori karakterlerini destekleme) ile etkileşim kurma arzusunu yansıtmak için seçilmiştir.OSHI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOSHI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOSHI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000