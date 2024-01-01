OSHI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Geçmişte, blok zinciri oyunlarındaki yönetişim tokenleri genellikle yalnızca oyun içeriğinin değerine dayanmaktaydı, bu da birçok tokenin uzun vadeli istikrar sürdürememesine ve fiyat çöküşlerine yol açmasına neden oluyordu. OSHI, uzun vadeli operasyon için tasarlanmış oyun içeriğini temel alırken, aynı zamanda sürdürülebilirlikleriyle bilinen yüksek değerli oyun IP'lerinin faydasını (token kullanım durumları) ve temel değerini hizalamayı amaçlamaktadır. Amaç, token değerinin uzun vadeli istikrarını sağlamaktır. Gelecekte, token ekonomisinin birden fazla içerik türüne yayılmasına olanak tanıyan bir ekosistem tasarlamak için de planlar bulunmaktadır. ""OSHI"" adı, kullanıcıların (fanların) uzun vadeli olarak oyundan keyif alması ve tokenler aracılığıyla gönül rahatlığıyla ""Oshi Katsu"" (favori karakterlerini destekleme) ile etkileşim kurma arzusunu yansıtmak için seçilmiştir.