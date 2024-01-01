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OSHI | OSHI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

OSHI Hızlı Proje Tanıtımı

Geçmişte, blok zinciri oyunlarındaki yönetişim tokenleri genellikle yalnızca oyun içeriğinin değerine dayanmaktaydı, bu da birçok tokenin uzun vadeli istikrar sürdürememesine ve fiyat çöküşlerine yol açmasına neden oluyordu. OSHI, uzun vadeli operasyon için tasarlanmış oyun içeriğini temel alırken, aynı zamanda sürdürülebilirlikleriyle bilinen yüksek değerli oyun IP'lerinin faydasını (token kullanım durumları) ve temel değerini hizalamayı amaçlamaktadır. Amaç, token değerinin uzun vadeli istikrarını sağlamaktır. Gelecekte, token ekonomisinin birden fazla içerik türüne yayılmasına olanak tanıyan bir ekosistem tasarlamak için de planlar bulunmaktadır. ""OSHI"" adı, kullanıcıların (fanların) uzun vadeli olarak oyundan keyif alması ve tokenler aracılığıyla gönül rahatlığıyla ""Oshi Katsu"" (favori karakterlerini destekleme) ile etkileşim kurma arzusunu yansıtmak için seçilmiştir.
OSHI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OSHI Token MEXC'de

MEXC Borsası, OSHI (OSHI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OSHI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OSHI satın almak veya MEXC OSHI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OSHI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OSHI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOSHI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOSHI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
OSHI Fiyat HesaplayıcıOSHI Satın Alma

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