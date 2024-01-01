ORT | ORT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORT Hızlı Proje Tanıtımı
OrtJob güvenli, merkeziyetsiz bir teknolojiye dayalı serbest çalışılabilen işler sunarken bu iki hayali gerçekleştirmek için oluşturulan DeFi ve kendi kendini yöneten DAO'nun desteklediği yeni bir blok zinciri platformudur. Serbest çalışanlar, aralarından seçim yapabilecekleri ödeme yöntemlerinin yanı sıra çok çeşitli iş seçeneklerine sahip olacaklar. İşveren ve serbest çalışanın ayrıntılı değerlendirmelerine ve açıklamalarına bakabilecekleri için kullanıcılara şeffaflık sağlar. Bu platformun en büyük avantajı, KOMİSYON ÜCRETİNİN olmamasıdır. Yani kullanıcıların emekleriyle kazandıkları paralardan kesinti olmayacaktır.ORT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz900,000,000