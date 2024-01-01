Orange | ORNJ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Orange Hızlı Proje Tanıtımı
Orange, tüketicilerin ve işletmelerin Bitcoin ve diğer blok zinciri protokollerini yönetmelerine yardımcı olan ürün ve hizmetlerden oluşan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemidir.Orange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORNJ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORNJ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORNJ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000