Orange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Orange, tüketicilerin ve işletmelerin Bitcoin ve diğer blok zinciri protokollerini yönetmelerine yardımcı olan ürün ve hizmetlerden oluşan bir merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemidir.