ORANGE | ORNG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORANGE Hızlı Proje Tanıtımı
Orange, dünyanın en iyi Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (UGC) araçlarını bir araya getiren bir EVM Katman 1 blok zinciri ve platformudur. Yapay zeka entegrasyonu, oyun ve metaverilere odaklanmıştır ve hepsi kullanımı kolay bir İçerik Oluşturucu Portalı aracılığıyla kullanılabilir. ORANGE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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