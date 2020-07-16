Orion | ORN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Orion Hızlı Proje Tanıtımı
Built on the most advanced liquidity aggregator ever developed, Orion Protocol solves some of the largest issues in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market (CEXs, DEXs, swapping pools) into one decentralized platformOrion geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-07-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.1 USDT
Maksimum Arz100,000,000