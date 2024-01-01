ORLA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ordi Launch'ın amacı, Yazıtları dijital alandaki en etkili ve erişilebilir varlıklar olarak konumlandırmak ve daha kapsayıcı ve dengeli bir piyasayı teşvik etmektir. $ORLA token, Ordi Launch ekosistemine güç veren yerel para birimidir. Tüm kullanıcılar özel platform araçlarına erişimlerini sağlar ve destek verir.