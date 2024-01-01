ORLA | ORLA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ORLA Hızlı Proje Tanıtımı
Ordi Launch'ın amacı, Yazıtları dijital alandaki en etkili ve erişilebilir varlıklar olarak konumlandırmak ve daha kapsayıcı ve dengeli bir piyasayı teşvik etmektir. $ORLA token, Ordi Launch ekosistemine güç veren yerel para birimidir. Tüm kullanıcılar özel platform araçlarına erişimlerini sağlar ve destek verir.ORLA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORLA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORLA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıORLA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000